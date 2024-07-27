«Факел» — «Акрон»: судья неверно оценил фол Божина — удаление правильно отменено

На 3-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Факел» — «Акрон» судья Евгений Буланов неверно оценил фол Сергея Божина и удалил его с показом красной карточки. Арбитр решил, что воронежец совершил серьезное нарушение правил.

Эпизод матча «Факел» — «Акрон». Фото Скриншот трансляции

На повторах было видно, что контакт ноги защитника с ногой Кирилла Данилина произошел высоко — в области колена. Но удар пошел вскользь, он был нанесен не шипами, а боковой частью бутсы, не было агрессии и умышленного использования чрезмерной силы.

Эпизод матча «Факел» — «Акрон». Фото Скриншот трансляции

Видеоарбитр (ВАР) Владислав Безбородов провел проверку и вмешался в действия судьи. После этого Буланов посмотрел видеозапись и объявил об изменении своего первоначального решения — красную карточку он заменил на желтую.

Это пятое вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25, которое привело к изменению решения арбитра.