Фассон о поражении от «Динамо»: «Хорошо провели первый тайм, но подвела реализация моментов»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон поделился эмоциями после матча 2-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:3).

«Хороший был первый тайм, создали много моментов. Но в итоге реализовать их не смогли. Мы сохранили уверенность с прошлого сезона. Эту игру проиграли, но футбол — он такой. Следующий матч с «Ростовом» нужно готовиться так, чтобы взять три очка. Безусловно, нам не хватает Дзюбы и Глушенкова. Но что поделать? Нужно жить дальше и работать», — сказал Фассон.

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в первом матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится 30 июля.