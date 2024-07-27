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Фассон о поражении от «Динамо»: «Хорошо провели первый тайм, но подвела реализация моментов»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон поделился эмоциями после матча 2-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:3).

«Хороший был первый тайм, создали много моментов. Но в итоге реализовать их не смогли. Мы сохранили уверенность с прошлого сезона. Эту игру проиграли, но футбол — он такой. Следующий матч с «Ростовом» нужно готовиться так, чтобы взять три очка. Безусловно, нам не хватает Дзюбы и Глушенкова. Но что поделать? Нужно жить дальше и работать», — сказал Фассон.

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в первом матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится 30 июля.

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
11
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
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Кр. Советов – Ростов
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