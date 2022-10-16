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Рыбус — о судействе в матче с ЦСКА: «Было несколько спорных моментов в одну и другу сторону»

Рыбус высказался о судействе в матче с ЦСКА
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитника «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура РПЛ.

— Было несколько спорных моментов в одну и другу сторону. Я повторы еще не видел, поэтому тяжело сказать. Доволен ли результатом? В первом тайме игра не складывалась, у ЦСКА было преимущество, создавали моменты у опасные наших ворот, но во втором тайме мы вернулись. Мне жаль, что второй гол пропустили.

Момент между Рошей и Промесом на 7-й минуте? Вам лучше видно, вы, наверное, видели повторы, а я нет. Ситуация с Зобниным? У него мяч был под контролем, он хотел сыграть fair play. ЦСКА нарушил fair play? Не знаю. Кто-то там лежал у них, но у Зобнина мяч был под контролем, он мог продолжать игру. Не знаю, как на это сейчас смотрят судьи, но игра продолжалась, и так мы пропустили гол, — сказал Рыбус.

Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и&nbsp;Хесус Мануэль Медина. Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?

Мацей Рыбус
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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Владимир Сычевой

Оренбург

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