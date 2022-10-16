Федотов о замене Карраскаля: «Я говорил, что нужно выходить на футбол. Футбол не терпит безалаберности»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему решил заменить Хорхе Карраскаля в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Чем был недоволен Карраскаль? Я говорил, что нужно выходить на футбол. Футбол — это наша страсть. Он не терпит безалаберности. Об этом я говорил», — сказал Федотов.

Федотов заменил Карраскаля на 66-й минуте, вместо колумбийца он выпустил на поле Никиту Ермакова.