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Федотов объяснил, почему ЦСКА неудачно провел второй тайм матча со «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему его команда неудачно провела второй тайм матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Я бы не сказал, что команда не вышла на второй тайм. Просто плохо сработали в обороне на левом фланге. И позволили Зиньковскому нанести этот удар. «Спартак» силен пространством. Неправильно сыграл центральный защитник, нужно было создавать глубину обороны. И мы бы избежали этого момента. Надо отдать должное ребятам, что не отпустили игру и ушли от поражения. Хотя в первом тайме было преимущество.
Свои моменты нужно использовать. У нас их набралось уйма. Гол пришел из-за потери концентрации. Мы говорили, что нужно было добавить в этих элементах. Нужно было сохранить концентрацию, быть более жестким. Этого не произошло", — сказал Федотов.

Во втором тайме армейцы пропустили 2 гола за 5 минут: на 53-й минуте отличился Антон Зиньковский, а на 58-й забил Александр Соболев.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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