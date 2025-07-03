Вега перешел из «Аргентинос Хуниорс» в «Зенит»

Защитник «Аргентинос Хуниорс» Роман Вега стал игроком «Зенита», сообщает клуб из Санкт-Петербурга.

Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет.

«Сине-бело-голубые приветствуют Романа Вегу в Петербурге и желают покорения новых вершин вместе с нашей командой!» — говорится в сообщении «Зенита».

Вега является воспитанником «Архентинос Хуниорс». За основную команду он выступал с 2021 года, также защитник играл на правах аренды за «Барселону Атлетик» в сезоне-2022/23.

В сезоне-2024/25 Вега провел 15 матчей в чемпионате Аргентины, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.