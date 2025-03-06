Ленини: «В каждой игре мы хотим получить три очка — у «Краснодара» есть шансы на чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини ответил, готовы ли «быки» бороться за чемпионство в этом сезоне.

«В каждой игре мы хотим получить три очка, нам важно сохранять победный настрой до самого конца. У «Краснодара» есть шансы на чемпионство, мы хотим этого. Весь фокус только на себе, а не на других», — цитирует Ленини «РБ Спорт».

После 19 туров «Краснодар» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая идущему на второй позиции «Спартаку» (40) и лидирующему «Зениту» (40) по дополнительным показателям.