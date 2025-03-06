Мимович: «Сделаю все возможное, чтобы помочь «Зениту» стать чемпионом»
Защитник «Зенита» Огнен Мимович рассказал, что хочет помочь сине-бело-голубых стать чемпионом России в этом сезоне.
«Сделаю все возможное, чтобы сыграть как можно больше матчей и внести свой вклад в победы команды, помочь «Зениту» стать чемпионом. Но самое главное, чтобы «Зенит» выиграл титул. Конечно, я хотел бы играть как можно больше, но думаю, что титул на первом месте», — цитирует Мимовича «РБ Спорт».
«Зенит» набрал 40 очков после 19 туров РПЛ и занимает первое место в таблице, опережая «Спартак» и «Краснодар» (по 40 очков) по дополнительным показателям.
Источник: РБ Спорт
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|Спартак
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5
|ЦСКА
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|Динамо
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8
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9
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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