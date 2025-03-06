Мимович: «Сделаю все возможное, чтобы помочь «Зениту» стать чемпионом»

Защитник «Зенита» Огнен Мимович рассказал, что хочет помочь сине-бело-голубых стать чемпионом России в этом сезоне.

«Сделаю все возможное, чтобы сыграть как можно больше матчей и внести свой вклад в победы команды, помочь «Зениту» стать чемпионом. Но самое главное, чтобы «Зенит» выиграл титул. Конечно, я хотел бы играть как можно больше, но думаю, что титул на первом месте», — цитирует Мимовича «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 40 очков после 19 туров РПЛ и занимает первое место в таблице, опережая «Спартак» и «Краснодар» (по 40 очков) по дополнительным показателям.