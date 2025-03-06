Директор «Спартака» Малышев: «Нейтрализация ритуала Медведева? Если он хочет поиграть с мячом, почему нет?»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не собирается нейтрализовывать предматчевый ритуал председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

— Честно говоря, думаю, что это не самое страшное, что есть у «Зенита», — цитирует Малышева «РБ Спорт». — И это не вызывает у нас большой тревоги.

— То есть отправлению обряда Медведевым препятствовать не планируете?

— Если он хочет поиграть перед матчем с мячом, почему нет.

«Спартак» примет «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ. Начало — в 19.45 мск.

Перед игрой FONBET Кубка России против «Спартака» в апреле 2024-го Медведев наносил удары по мячам, отправляя их в центральный круг.