Наумов уверен в победе «Локомотива» в матче с «Ахматом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что железнодорожники победят «Ахмат» в матче 20-го тура РПЛ.

«Я думаю, что домашний матч с «Ахматом» «Локомотив» выиграет, и считаю, что сделает это довольно уверенно. Команда сейчас выглядит неплохо, они сохранили состав», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Игра команд состоится 7 марта на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 20.15 по московскому времени.

«Локомотив» после 19 матчей располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. У «Ахмата» 16 баллов и 14-я строчка.