Защитник «Зенита» Ловрен, скорее всего, не сыграет с «Сочи»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен вернулся в Санкт-Петербург. Однако, по информации «СЭ», его участие в ближайшем матче «Зенита» с «Сочи» маловероятно.

32-летний Ловрен получил травму в конце зимних сборов петербургского клуба и до сих пор полностью не восстановился.

Встреча 23-го тура Тинькофф чемпионата России между «Сочи» и «Зенитом» состоится 3 апреля. Начало матча — 19.00 (мск).

В нынешнем сезоне Ловрен провел за «Зенит» в РПЛ 14 матчей, в которых получил 3 желтые карточки.