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Сегодня, 16:17

Защитник «Зенита» Ловрен, скорее всего, не сыграет с «Сочи»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Деян Ловрен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен вернулся в Санкт-Петербург. Однако, по информации «СЭ», его участие в ближайшем матче «Зенита» с «Сочи» маловероятно.

32-летний Ловрен получил травму в конце зимних сборов петербургского клуба и до сих пор полностью не восстановился.

Встреча 23-го тура Тинькофф чемпионата России между «Сочи» и «Зенитом» состоится 3 апреля. Начало матча — 19.00 (мск).

В нынешнем сезоне Ловрен провел за «Зенит» в РПЛ 14 матчей, в которых получил 3 желтые карточки.

ФК Зенит
ФК Сочи
Деян Ловрен
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Рубин – Химки
 - : -
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 - : -
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Краснодар

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