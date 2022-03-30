В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Шильцову

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на информацию об интересе к 19-летнему футболисту «Спартака-2» Константину Шильцову.

Ранее об этом сообщал «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Мы следим за многими футболистами из ФНЛ и ФНЛ-2. Но официально в «Спартак» по поводу Шильцова мы не обращались. Следим за всеми молодыми российскими игроками», — сказал Корниленко «СЭ».

В нынешнем сезоне Шильцов забил шесть голов и сделал две голевые передачи в ФНЛ в составе «Спартака-2». Контракт игрока истекает в мае 2023 года.

«Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 21 матча.