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Ловрен вернулся в «Зенит»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о местонахождении защитника Деяна Ловрена.

«Ловрен вернулся в расположение клуба», — приводит слова Медведева Sport24.

Защитник находился в расположении сборной Хорватии, которая проводила товарищеские матчи против Словении (1:1) и Болгарии (2:1). Футболист не сыграл ни в одной из встреч.

32-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне защитник сыграл за питерский клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-30-lovren-vernulsya-v-zenit
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