Адамов — о конкуренции в РПЛ: «На «Зенит» всегда был большой настрой»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о конкуренции в РПЛ.

В 26-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0).

— По сезону у вас календарь как будто легче, чем у «Краснодара».

— Чемпионскую гонку трудно оценивать. Думаю, каждая игра будет тяжелой. Матч с «Локомотивом» это показал, как и предыдущая игра в Махачкале. Легких точно не будет. Будем готовиться к следующей игре.

— Стычка. Очень много народу дралось, как минимум Барриос с Руденко. С твоей стороны, с чего все началось?

— Я отбил пенальти, уже не до стычки было — в стороне стоял. Эмоций уже не было.

— Такой накал, когда все команды настраиваются на «Зенит», — это мешает или, может быть, вдохновляет?

— Думаю, это правильно. И раньше, когда играл в других командах, понятное дело, что на лидера, на «Зенит», всегда был больший настрой, — отметил Адамов.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.

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