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Сегодня, 14:25

Дуглас Сантос: «Ловрен — большой профессионал. Сюрприз, что он ушел из «Зенита»

Дуглас Сантос рассказал, как отреагировал на уход из «Зенита» Ловрена
Гоша Чернов
Корреспондент
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Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал о том, как отреагировал на уход из команды капитана Деяна Ловрена.

— Команду покинул Деян Ловрен. Неожиданно? Как ты с ним попрощался?

— Да, для меня стало сюрпризом то, что Деян ушел. Мы не очень много общались по ходу чемпиона мира, потому что он был занят, и я не хотел его отвлекать. Да и после чемпионата мира тоже было не до общения, потому что все были в разгаре каникул. Но за последний год у нас с Деяном сложились особенно теплые отношения — мы достаточно много общались и на поле, и за его пределами.

— Как ты узнал о его трансфере?

— Он сообщил мне, что все решено с «Лионом». Написал, что ему было очень приятно провести это время в «Зените», познакомиться со мной лично. Мы душевно поболтали перед его уходом. Я пожелал ему оставаться таким же крутым парнем и удачи в «Лионе», а он в ответ пожелал удачи мне в «Зените». Я надеюсь, что мы продолжим держать связь, общаться. Надеюсь, в какой-то момент сможем встретиться, потому что у нас прекрасные отношения. Ловрен — большой профессионал, профессионал с большой буквы. Я очень ценю то, что мы знакомы, что провели несколько лет, играя в одной команде.

2 января 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Полная версия интервью выйдет на «СЭ» в ближайшие дни

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Деян Ловрен
Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
1
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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 - : -
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