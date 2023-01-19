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Сегодня, 14:20

Источник: «Локомотив» подпишет до конца сезона защитника бельгийского «Стандарда»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» возьмет в аренду до конца сезона защитника бельгийского «Стандарда» Ноэ Дюссенна, пишет журналист Саша Тавольери.

Также в договоре будет прописана опция продления соглашения на 1 год в случае сохранения «Локо» прописки в РПЛ.

Причем «Стандард» расторгнет контракт с игроком, чтобы тот перешел в российскую команду на правах свободного агента. Схема будет аналогичной той, которая была при переходе Муссы Сиссако в «Сочи» в сентябре 2022 года. Сообщалось, что малиец сам выкупил свой контракт у льежского клуба, а сочинцы компенсировали ему затраты в размере 300 тысяч евро, а также выплатили подписной бонус.

Действующее соглашение 30-летнего бельгийца со «Стандартом» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за льежскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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