Дуглас Сантос не согласен с пенальти в матче «Зенит» — «Динамо»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о пенальти в матче с московским «Динамо» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

— Что думаешь о пенальти? Согласен с ним?

— Не согласен. Мяч сначала попадает в тело. Правила гласят, что, если мяч сначала попадает в корпус, а потом в руку, то это не пенальти. Так что я не знаю, как судья интерпретировал тот момент.

После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.