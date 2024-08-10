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«Краснодар» — ЦСКА: Батчи открыл счет на 45+1-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Краснодара» Жуан Батчи отличился в матче 4-го тура РПЛ против ЦСКА.

26-летний анголец забил гол на 45+1-й минуте и открыл счет. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Жуан Батчи
2
2
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
8
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
10
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
11
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
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 - : -
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 3
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Зенит

 6
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Бителло

Динамо

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Факел

 2 1 0
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Динамо

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