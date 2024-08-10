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Судейство

Сегодня, 19:40

«Зенит» — «Динамо»: в РПЛ своя «рука Кукурельи». Судья ошибочно назначил пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Зенит» — «Динамо».

На 84-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Сергей Иванов наказал Вильмара Барриоса 11-метровым ударом. Видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Турбин в действия арбитра не вмешались.

Правильно ли поступила судейская бригада? Первый вопрос — был ли вообще после удара Хорхе Карраскаля контакт руки Барриоса с мячом? Если ответ положительный, тогда возникает второй вопрос, в каком положении находилась рука — в естественном или неестественном?

Мяч попал в&nbsp;руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы в&nbsp;матче Испания&nbsp;&mdash; Германия. Рука Кукурельи? Глава судей УЕФА Розетти объяснил, почему это не пенальти

По мнению экспертов «СЭ», судья неверно оценил положение руки зенитовца — пенальти назначен ошибочно.

Интересно, когда и как отреагируют на работу рефери в сегодняшних матчах «Локомотив» — «Динамо» Мх и «Зенит» — «Динамо» судейские руководители, ведь в воскресенье Павел Кукуян, Евгений Турбин и Андрей Фисенко должны отправиться в ВАР-центр, чтобы следить за играми «Крылья Советов» — «Факел» и «Спартак» — «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Динамо

Вильмар Барриос
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
63
75
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
8
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
10
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
11
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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 - : -
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Зенит

 7
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Игорь Дивеев

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 3
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Спартак

 3
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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