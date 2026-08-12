Дркушич отсутствует на открытой тренировке «Зенита»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич не принимает участия в открытой тренировке команды.

Занятие проходит на площади Островского в Санкт-Петербурге.

Ранее появилась информация, что 26-летний словенец близок к переходу в ПАОК. Агент футболиста Младен Ратковица в комментарии для «СЭ» подтвердил интерес греческого клуба к защитнику.

Дркушич выступает за «Зенит» с зимы 2025 года. За это время он провел за сине-бело-голубых 46 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029-го.