Защитник «Краснодара» Кистенев перешел в «Ахмат» на правах аренды

«Ахмат» взял в аренду защитника «Краснодара» Кирилла Кистенева, сообщила пресс-служба грозненского клуба.

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до января 2027 года и включает опцию выкупа. Защитник будет выступать под 54-м номером.

В сезоне-2025/26 Кистнев выступал за «Велес» на правах аренды. Он принял участие в 26 матчах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

«Ахмат» с двумя очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре чемпионата России грозненский клуб сыграет на выезде с «Краснодаром». Матч пройдет 15 августа.