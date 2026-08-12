Булыкин считает, что «Локомотив» с удовольствием продаст Батракова за хорошие деньги
Экс-футболист «Локомотива» и бывший советник президента клуба Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» мнением о возможном уходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в «Галатасарай».
Ранее представитель 21-летнего россиянина Владимир Кузьмичев сообщил «СЭ», что «Локомотив» получил письмо от «Галатасарая» о намерении вступить в переговоры. По информации СМИ, железнодорожники готовы продать Батракова в турецкий клуб за 28 миллионов евро.
«Клуб с удовольствием продаст Батракова, чтобы получить за него хорошие деньги. Решать будет сам Алексей. Хочет ли он играть в Лиге чемпионов и, возможно, переехать куда-нибудь дальше? Сейчас попасть в топ-5 европейских лиг напрямую очень тяжело. Думаю, «Галатасарай» — хороший вариант и для Леши, и для «Локомотива». Только дело в том, что для совершения сделки надо удовлетворить все и всех, а это будет очень трудно», — сказал Булыкин «СЭ».
Батраков является выпускником академии «Локомотива». За главную команду красно-зеленых он выступает с 2024 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2029-го.
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9
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11
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12
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14
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15
|Факел
|3
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16
|Акрон
|3
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|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
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|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
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|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
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|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
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|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
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|16.08
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|Балтика – Спартак
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Артур Гарибян
Родина
|2
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Виктор Окишор
Динамо
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
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Илья Рожков
Рубин
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Эгаш Касинтура
Ахмат
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Максим Савельев
Оренбург
|1
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