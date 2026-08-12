Булыкин считает, что «Локомотив» с удовольствием продаст Батракова за хорошие деньги

Экс-футболист «Локомотива» и бывший советник президента клуба Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» мнением о возможном уходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в «Галатасарай».

Ранее представитель 21-летнего россиянина Владимир Кузьмичев сообщил «СЭ», что «Локомотив» получил письмо от «Галатасарая» о намерении вступить в переговоры. По информации СМИ, железнодорожники готовы продать Батракова в турецкий клуб за 28 миллионов евро.

«Клуб с удовольствием продаст Батракова, чтобы получить за него хорошие деньги. Решать будет сам Алексей. Хочет ли он играть в Лиге чемпионов и, возможно, переехать куда-нибудь дальше? Сейчас попасть в топ-5 европейских лиг напрямую очень тяжело. Думаю, «Галатасарай» — хороший вариант и для Леши, и для «Локомотива». Только дело в том, что для совершения сделки надо удовлетворить все и всех, а это будет очень трудно», — сказал Булыкин «СЭ».

Батраков является выпускником академии «Локомотива». За главную команду красно-зеленых он выступает с 2024 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2029-го.

Давид Петросян