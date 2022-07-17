Защитник «Урала» Кузьмичев: «Нельзя сказать, что ЦСКА нас отвозил в первом тайме. Просто что-то не получилось»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в первом туре РПЛ.

Команда из Екатеринбурга провела матч против армейцев в Москве вчера, 16 июля. У красно-синих отличились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль (с пенальти).

— Нельзя сказать, что ЦСКА нас отвозил в первом тайме. Просто не получилось что-то. Не знаю, что именно не получилось, разберем. Второй тайм получше провели. Нам надо было отыгрываться, пытались атаковать, забивать, но не получилось.

Во втором туре «Урал» сыграет на выезде против «Оренбурга». Матч состоится 23 июля, начало — в 17.30 (мск).