Жиго после ничьей с «Рубином»: «Теперь нужно побеждать ЦСКА»

Защитник «Спартака» Жиго нацелен на победу над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1) в 25-м туре Тинькофф РПЛ и высказался о предстоящей игре 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА.

«К сожалению, не смогли выиграть у «Рубина». Считаю, что нам не повезло. Но теперь нам нужно побеждать ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Жиго.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в среду, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).