Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на публикацию официального Telegram-канала «Спартака» об СММ «Рубина».

«Главное — чтобы они не шли в рукопашную! Представляете, кулачный бой между СММ командами «Рубина» и «Спартака». А так... Пускай себе упражняются. Прекрасная история! И полемика Заремы с Василием Уткиным. Сейчас все ждут, что скажет Василий. Нескончаемый сериал на самом деле. Пускай они пишут самое разное. Молодцы! Главное, чтобы все было в рамках закона и прилично. А не то, что была с ЦСКА и Языджи... Это не перебор даже, так делают только дураки.

А так... Милые бранятся — только тешатся!» — сказал Губерниев «СЭ»

Ранее «Рубин» в Telegram-канале выложил фрагмент интервью нападающего Александра Соболева с измененной звуковой дорожкой. Они наложили поверх интервью игрока звуки криков дельфина.

«Спартак» в своем Telegram-канале резко отреагировал на эту новость.

Следующий матч «Спартак» проведет против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится 20 апреля в 19.30 мск