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Бийол: «Матч со «Спартаком» очень важен для ЦСКА. Нужно сделать все, чтобы победить»

Бийол заявил, что ЦСКА сделает все для победы над «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Матч со «Спартаком» очень важен для ЦСКА, — сказал Бийол в интервью пресс-службе московского клуба. — Нужно сделать все, чтобы победить».

Также защитник рассказал об атмосфере в ЦСКА после ничьей с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, всегда обидно, когда на последних минутах пропускаешь мяч. Но надо двигаться дальше», — сказал он.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6400

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Основные источники исследования

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1.84

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18%

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16%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

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16%

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Яка Бийол
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Зенит – Урал
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