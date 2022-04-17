Бийол: «Матч со «Спартаком» очень важен для ЦСКА. Нужно сделать все, чтобы победить»

Бийол заявил, что ЦСКА сделает все для победы над «Спартаком»

Защитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Матч со «Спартаком» очень важен для ЦСКА, — сказал Бийол в интервью пресс-службе московского клуба. — Нужно сделать все, чтобы победить».

Также защитник рассказал об атмосфере в ЦСКА после ничьей с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, всегда обидно, когда на последних минутах пропускаешь мяч. Но надо двигаться дальше», — сказал он.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.