Защитник «Спартака» Чернов о Fan ID: «Много друзей не попали на игру»

Защитник «Спартака» Чернов рассказал о своей реакции на снижение посещаемости из-за Fan ID

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» рассказал о своей реакции на снижение посещаемости из-за введения Fan ID.

— Тебе не показалось, что на стадионе было очень тихо?

— Не, на самом деле, на матче много болельщиков было. Тихо? Возможно, «Урал» как-то боязно начал. Помню, был у них момент в конце первого тайма, почувствовал, как завелись трибуны.

— В мае на трибунах было 26 тысяч, а сейчас ввели FanID, пришло 9 тысяч. Это же ужас?

— Конечно, приятно играть с полными трибунами, когда тебя гонят вперед. У меня много друзей, которые не смогли попасть на игру. От этого остается отпечаток.

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России. Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года.