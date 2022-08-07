Чернов о первой игре «Спартака» на ноль: «Это важно для уверенности»

Чернов заявил, что первая игра «Спартака» на ноль важна для уверенности команды

Защитник «Спартака» Никита Чернов в интервью «СЭ» рассказал о победе в матче 4-го тура РПЛ над «Уралом» (2:0). Этот матч стал первым для красно-белых без пропущенных мячей.

«Все игроки обороны должны быть довольны, что удалось сыграть на ноль. Приятно наконец-то не пропустить. Это важно для уверенности и атмосферы в команде. Реакция Селихова? Посмеялись на эту тему. Поздравили друг друга», — сказал Чернов «СЭ».

Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.