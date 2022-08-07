Чернов объяснил причину уверенной победы «Спартака» над «Уралом

Защитник «Спартака» Никита Чернов в интервью «СЭ» рассказал о победе в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«Начали неплохо. В первом тайме «Урал» больше, чем обычно, отдал инициативу и мяч, поэтому у нас все получалось, забили два мяча. Как и в прошлой игре, приятно начинать со счет 2:0. Довели матч до победы. Хороший ход «Спартака»? Рано судить после четырех туров. Говорим друг другу, что надо одинаково готовиться к каждому следующему соперника. Тренер говорит нам, как нужно играть, а мы просто воплощаем это на поле», — сказал Чернов «СЭ».

Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре красно-белые сыграют дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.