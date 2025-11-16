Футбол
Сегодня, 11:00

Защитник «Спартака» Литвинов заявил, что не знает, попрощалась ли команда со Станковичем

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил «СЭ» на вопрос об отставке главного тренера Деяна Станковича.

— С какими мыслями будешь возвращаться из сборной? Что у тебя сейчас в голове?

— Сейчас надо быстрее перестраиваться и готовиться к дерби.

— Правда, что не попрощались с тренером?

— Я не знаю, я был со сборной в Новогорске. Откуда я знаю?

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
