Источник: «Краснодар» рассматривает Денисова, Ненахова и Бевеева на замену Петрову
«Краснодар» находится в поисках замены для защитника Сергея Петрова, сообщает журналист Иван Карпов.
34-летнего футболиста из-за повреждения заменили в матче против «Балтики» (1:1) в 15-м туре РПЛ. После игры главный тренер «быков» Мурад Мусаев сообщил, что Петров получил травму ахилла и пропустит остаток сезона.
По информации источника, на замену Петрову «Краснодар» рассматривает Даниила Денисова («Спартак»), Максима Ненахова («Локомотив») и Мингияна Бевеева («Балтика»).
После 15 туров «Краснодар» с 33 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Источник: https://t.me/karpinside/37514
Новости