Жулин заявил о невозможности смотреть отдельные футбольные матчи РПЛ без пива

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Возвращение пива на российские стадионы — хорошая идея. Без пива иногда какие-то матчи и смотреть невозможно! Скучно? Почему надо пиво запрещать. Во всех странах мира люди сидят с пивом, ничего не происходит. Если бы пришел на футбол, я мог бы выпить бокальчик пива. Почему нет?» — сказал Жулин «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.