Судьи Сергей Карасев и Сергей Иванов приступили к тренировкам

Арбитры Сергей Карасев и Сергей Иванов, пропустившие начало судейских сборов из-за болезни, приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее «СЭ» сообщал, что первые дни сбора в Турции вынуждены пропустить около десяти российских арбитров.

По неофициальной информации, в сдаче экзаменов по правилам игры и по физической подготовке не участвовали Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Артем Любимов, Максим Гаврилин, Евгений Турбин. Некоторые арбитры и ассистенты судей Российской премьер-лиги перед вылетом в Турцию сдали положительные тесты на коронавирус.