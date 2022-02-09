Вратарь «Уфы» Кузнецов перешел в «Велес» на правах аренды

Вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов перешел в «Велес» на правах аренды, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

25-летний россиянин будет выступать за московскую команду до конца сезона-2021/22.

? Алексей Кузнецов на правах аренды продолжит карьеру в «Велесе».



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Удачи, Алексей! ? pic.twitter.com/pal9yvrQuw — ФК УФА (@UfaFc) February 9, 2022

В сезоне-2021/22 Кузнецов принял участие в 2 матчах «Уфы» и пропустил 3 мяча.

«Велес» занимает 10-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 33 очками в 25 матчах.