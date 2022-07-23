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Терехов считает, что «Сочи» будет сложно повторить результат прошлого сезона

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник «Сочи» Сергей Терехов заявил, что команде будет сложно повторить результат прошлого сезона.

В сезоне-2021/22 «Сочи» завоевали серебряные медали РПЛ.

— Не считаете, что команде нужно усиливаться?

— Это не ко мне вопрос, это к руководству — нужно усиление или нет. Мое дело выходить и играть в футбол.

— Насколько сложно будет повторить результат прошлого сезона?

— Гораздо сложнее, чем в прошлом году. По-другому относятся к «Сочи». Ушли определяющие игроки, пока им замены нет. Так что гораздо сложнее в этом сезоне.

— Чей уход конкретно?

— Все футболисты, которые ушли, были одинаково важны для команды. Ощутимая потеря.

В матче 2-го тура РПЛ «Сочи» в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:3.

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2.02

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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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