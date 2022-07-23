Терехов считает, что «Сочи» будет сложно повторить результат прошлого сезона

Защитник «Сочи» Сергей Терехов заявил, что команде будет сложно повторить результат прошлого сезона.

В сезоне-2021/22 «Сочи» завоевали серебряные медали РПЛ.

— Не считаете, что команде нужно усиливаться?

— Это не ко мне вопрос, это к руководству — нужно усиление или нет. Мое дело выходить и играть в футбол.

— Насколько сложно будет повторить результат прошлого сезона?

— Гораздо сложнее, чем в прошлом году. По-другому относятся к «Сочи». Ушли определяющие игроки, пока им замены нет. Так что гораздо сложнее в этом сезоне.

— Чей уход конкретно?

— Все футболисты, которые ушли, были одинаково важны для команды. Ощутимая потеря.

В матче 2-го тура РПЛ «Сочи» в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:3.