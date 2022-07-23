Защитник «Сочи» Терехов назвал причину поражения от ЦСКА

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (0:3) в матче 2-го тура РПЛ.

— Чего не хватило сегодня?

— Забитых мячей.

— Не короткой скамейки?

— Нет, забитых мячей не хватило. У нас ноль, у них три.

— Есть понимание, почему не хватало реализации?

— Потому что мы хуже играли. В данный момент мы были хуже ЦСКА, поэтому проиграли.

— Что сказал тренер после матча? Был разговор?

— Ничего не было после матча, никаких подведений итогов.

«Сочи» с 3 очками в 2 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре сочинцы сыграют дома против «Ахмата». Матч состоится 30 июля, начало — в 20.00 (мск).