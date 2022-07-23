Гендиректор «Сочи» рассказал о потенциальном усилении состава команды

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко после завершения матча 2-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3) рассказал о потенциальном усилении состава.

«Не получилось реализовать моменты.

Усиление? Надеюсь, что будут трансферы.

Паспорт болельщика? Получаем, проблем никаких нет», — заявил Рубашко.

В следующем туре армейцы 31 июля сыграют на выезде с «Нижним Новгородом», а сочинцы днем ранее примут на своем поле грозненский «Ахмат».