Осипенко — болельщикам «Ростова»: «Ухожу, но не прощаюсь»

Защитник Максим Осипенко с теплыми словами обратился к болельщикам «Ростова» после перехода в московское «Динамо».

Во вторник, 17 июня, бело-голубые объявили о подписании контракта с 31-летним футболистом, соглашение рассчитано на три сезона. Защитник будет выступать за новую команду под 55-м номером.

«Я благодарю вас за годы, проведенные вместе. Спасибо за поддержку, за веру в нас, за вашу преданность. Я всегда буду помнить Ростов и наших болельщиков. Ухожу, но не прощаюсь: буду следить за успехами команды и, надеюсь, еще увижу вас на трибунах. Всего вам доброго, дорогие болельщики! Я буду всегда вспоминать вас с теплом!» — приводит пресс-служба «Ростова» слова Осипенко.

Футболист выступал за «Ростов» с 2020 года. Всего он провел 171 матч за желто-синих и забил 26 голов.