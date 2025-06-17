Источник: форвард «Рубина» Даку не договорился с «Зенитом» об условиях контракта
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не перейдет в «Зенит», сообщает Telegram-канал «Кафешка».
Ранее «СЭ» сообщал, что переход 27-летнего албанца в «Зенит» находится под угрозой срыва.
По информации источника, стороны не сумели договориться об условиях контракта. «Зенит» предлагал зарплату в размере 2,2 миллиона евро в год. Представители футболиста в последний момент запросили около трех миллионов, после чего переговоры завершились.
В прошедшем сезоне албанский форвард сыграл 29 матчей за казанский клуб во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.
Источник: Telegram-канал «Кафешка»
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|4
|0
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|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
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|
7
|Балтика
|10
|3
|3
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|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
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|
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|10
|2
|6
|2
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|12
|
10
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|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
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|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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