Источник: форвард «Рубина» Даку не договорился с «Зенитом» об условиях контракта

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не перейдет в «Зенит», сообщает Telegram-канал «Кафешка».

Ранее «СЭ» сообщал, что переход 27-летнего албанца в «Зенит» находится под угрозой срыва.

По информации источника, стороны не сумели договориться об условиях контракта. «Зенит» предлагал зарплату в размере 2,2 миллиона евро в год. Представители футболиста в последний момент запросили около трех миллионов, после чего переговоры завершились.

В прошедшем сезоне албанский форвард сыграл 29 матчей за казанский клуб во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.