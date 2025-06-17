«Динамо» анонсировало трансфер Осипенко роликом с очередью в магазине: «За кем стоите? За русскими защитниками»

Пресс-служба московского «Динамо» объявила о переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко.

Защитник подписал контракт на три сезона — до 2028 года. Он будет выступать за бело-голубых под 55-м номером.

Пресс-служба «Динамо» объявило о трансфере, опубликовав ролик «Defицитный товар» с очередью в магазине, где представители российских клубов торгуются за Осипенко.

— За кем стоите?

— За русскими защитниками.

— Такая большая очередь...

— Так дефицит же! Их как красной икры по праздникам, — говорят герои видео.

«А что тут выбирать? Выбор сделан», — заявляет Осипенко в форме «Динамо» в конце ролика.

С 2020 года Осипенко провел 171 матч за «Ростов» во всех турнирах и забил 26 голов.