18 августа, 18:10

Самошников прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком»

Руслан Минаев
Илья Самошников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком», сообщает колумнист «СЭ» Максим Никитин.

27-летний россиянин уже прошел медосмотр. Сумма сделки составит 350 миллионов рублей плюс бонусы.

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 33 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • alex-ls

    Пруцев довольно хороший игрок и был период когда он прямо показывал футбол на уровне сборной, но потом затух. у Локо как раз проблемы в центре поля есть

    21.08.2025

  • hovawart645

    А, это про Куэсту. Да, мутный очень.

    20.08.2025

  • hovawart645

    Самоха? Не, он крайний, может и вигером. Рост да, не столб.

    20.08.2025

  • hovawart645

    Федун под клуб строил, эти тупо моют. Сам клуб по боку. Мы это тоже проходили. Поэтому вас понимаем.

    20.08.2025

  • Palacios

    По трансферам да, полная беда в целом. Моют, моют деньги. И Солари, и Ливай этот...Не пойми что. У Солари кукуха проблемная. Он постоянно зажат и боязнь ошибки. Потому и не играет в Европе видимо.

    19.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей**

    "Приветствуем!! Кого интересует Заработок на футбольных событиях? На данном форуме идет раздача матчей на Точный счёт - foot.forumes.ru/ Есть источник по 100% Сливным матчам! Информация 100% Инсайды, не прогнозы и не угадайка. Есть Источник!! Если надоело ставить на угад, пишите! Вся Информация на Форуме - foot.forumes.ru/ (Информация по матчам только проверенные 100% Инсайды.Прогнозов у нас нет) Прямой источник по матчам! В интернете такой информации не найти!! Нужны стандартные 100% Инсайды, пишите.

    19.08.2025

  • olc

    Ох и не говори, нахрена он нужен. Росту 178см, центральный защитник. 8 игр аж сыграл. А зарплатку 1.9 хочет. Это Кахигао специально так вел переговоры с другими, что бы на этом хороший гешевт сделать.

    19.08.2025

  • olc

    Обычный не нужен? А у Хлусевича, Денисова необычный?

    19.08.2025

  • olc

    Португальские школы хороши, да видно уроки прогуливал.

    19.08.2025

  • olc

    Напряг извилины и придумал. Остроумненько.

    19.08.2025

  • hovawart645

    Нет, не слышно у нас пока никого. Это настораживает. У вас то да, толпа всегда, моют бабосики хорошо. Только не видно, что бы ваши 20-лямные себя оправдывали на поле.

    19.08.2025

  • Palacios

    Ясно, что это утрировал я. Но в работе с мячом у него огромные проблемы. Просто огромные.

    19.08.2025

  • Palacios

    Ещё чего не хватало )

    19.08.2025

  • ALEX1984

    Так подпишите Усейна Болта ! Его вообще никто не догонит !))

    19.08.2025

  • ALEX1984

    Это просто деньги попилили .

    19.08.2025

  • ALEX1984

    Был бы нужен - оставили бы . Хрусталь никому не нужен , кто в здравом уме .

    19.08.2025

  • ALEX1984

    На скамейке места много ...

    19.08.2025

  • Palacios

    Окно ещё достаточное. Ведут кого ещё по трансферам? В Спартаке улей... За лето кандидатур 15-17 уже промелькнуло на разные позиции )

    19.08.2025

  • hovawart645

    У нас три кз (Силя, Ненах, Рамирес) и три вингера нормальных (Пиня, Руденко, Бакаев). Всё. Но ротации нет, и если травмы - то писец. Не сдюжим. Устанут.

    19.08.2025

  • Palacios

    Опять же, не знаю ситуации по зонам у вас. Навскидку, паспортистов у вас немало на эти позиции. У нас эти зоны просто горят и тут паспорт даже вторичен. Ваш ветеран Калайчев также вчера сказал, что это хороший бизнес для клуба, взяли бесплатно, продали за 4 млн. Тогда наверное, многое логично. Сейчас скорее всего Галатасарай на фоне "срочно нужно" впарит нам на днях Куэсту за 8 млн, при ценнике 4...-)

    19.08.2025

  • Palacios

    Во-первых, вы каждый год почти по лету и осени на что-то претендуете. А в итоге? Во-вторых, сезон только начался. Две порбеды/два поражения и вот она тройка, вот она - зона стыков. Глупость. В-третьих,какая пара сотен. Двукратное увеличение ЗП, судя по инофрмации. А самое главное, агентские игры. Основа основ.

    19.08.2025

  • hovawart645

    До травмы он был твердо в основе. И я бы его в условиях "полтора землекопа на скамейке" не продавал. Тем более, что он универсал - и кз, и вингером может. Да болели за вас, видимо. Или не за вас, а против ЗПРФ!)

    19.08.2025

  • Palacios

    Вот не знаю точно. Твой коллега вчера говорил, что не особо основной, не особо нужен. И кстати, в субботу около чаши стадиона видел двух болел Локо на цветах -) Что они делали на матче СМ-З, загадка -))

    19.08.2025

  • Poligraff

    Это Вы после пяти туров так команды расставили?) Ну-ну. Напомню только, что в прошлом чемпионате Локо после 6-го тура был первым, а закончил 6-м, а Краснодар после 3-го тура был 12-м. Это так, к слову) И пресловутое кресло шатается в основном в умах болельщиков и журналистов) Видимо, Самошников, находящийся не снаружи, а внутри футбольного сообщества, чуть по-другому смотрит на вещи)

    19.08.2025

  • vladmad_75

    Не понимаю игрока, который уходит из команды претендующей на медали в команду идущюю в зоне стыков да ещё с тренером под которым шатается кресло. Ну сколько там разница в контракте? Пара сотен тысяч? Бред конечно адовый.

    19.08.2025

  • hovawart645

    Да не тебе я не верил, а думал лучше о нашем руководстве... Лепим команду "из того, что было"( Тогда бы про медали не заикались. 27-летнего основного продаем, потому что бесплатно 31-летнего взяли.

    19.08.2025

  • hovawart645

    Что ты тупой расист? Нет, конечно.

    18.08.2025

  • Эстебан

    У Вас в "Спартаке" таких "обычных" паспортистов вроде давно сдувшегося Зобнина (экс-капитана), никчёмных, пригодных только под кубок Зорина, Пруцева и прочих на лавке целая орава шорты протирает!

    18.08.2025

  • plannet

    Пока глупый тренер на посту, Самошниковы не помогут. Стандарты не тренерует, с заменами близко не попападает, схемы через день меняет. Рыжего взяли два сезона ждали пока всё не развалил, теперь этот в зоне переходных матчей сидит , ну сколько можно?

    18.08.2025

  • oleg ves

    Неужели сам Ошников перейдет в Спартак?

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Я знал что по основному вопросу ты возражать не будешь.))

    18.08.2025

  • hovawart645

    ПерИферия. Культура - это же не орфография, правильно?))

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ладно . Не плачь . Иди дочкам скажи что они коренные москвички. А то и у них комплексы переферийные возникнут . В школе дразнить будут . Мальчики внимания не будут уделять.))

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    То есть обосновать не можешь? )) Да и на вопрос какие у меня комплексы ты так и не ответил.))

    18.08.2025

  • hovawart645

    Я же говорю, ты - тупой! Главное, не расстраивайся - ты не одинок! Это ваша фишка такая - питерская!) Вас там таких много))

    18.08.2025

  • hovawart645

    Потешные вы, питерцы. Убогие, приземлённые, но забавные...

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А расизм то здесь при чем? Вы что ? Черные?)) Как не родительские ? У тебя в семье все плюют на национальные ценности?))

    18.08.2025

  • hovawart645

    Самомнение значимый вопрос! Для вас вообще жизненно важный! Ещё бы - помните все обиды, нанесённые Москвой. Вон, юю, до сих пор простить Москве не может, что в 197-каком-то году несколько волейболистов переманили! Ну как с этим жить-то?! Комплекс гложет изнутри! Съел душу и разум!))

    18.08.2025

  • hovawart645

    Да, ты тупой расист. Устои не родительские - а это лишь твои комплексы. Внимай, убогий.

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да любой таджик в Москве себя москвичом считает . Тоже мне опрос устроил . А к родительским устоям она могла бы относиться с уважением. А то еще станет квадробобером.)) Можешь у старшей и не спрашивать . Конечно она себя считает коренной москвичкой . Ну так и ты умным себя считаешь. И справедливым . И правдивым . И смелым.))

    18.08.2025

  • m_16

    Рябчук вообще-то с 12 лет в португальских футбольных школах, и последние 4 года молодёжного футбола в системе Порту. Ну то есть мяч он точно и раньше видел.

    18.08.2025

  • m_16

    Переезд человека из Санкт-Петербурга в Москву одновременно повышает средний интеллектуальный и культурный уровни в обоих городах.

    18.08.2025

  • hovawart645

    Какой же ты глупый сноб! Я спросил только что у своей дочки, считает ли она себя "понаприехавшей"? Она, посмотрела на меня с удивлением и сказала, что родительские устои на их поколение не распространяются. И переносить подобные критерии просто глупо. У неё в паспорте стоит место рождения г.Москва и она вообще на это внимания не обращает. А вообще подобный подход она считает сродни расизму! Во как! Я сам удивлен. Ей 15. Завтра спрошу у старшей. Ради чистоты эксперимента) Самому интересно.

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    В Спартаке нужны "гении" .. примерно как ногомячисты - Джикия, Маслов, Денисов, Литвинов, Хлусевич, Максименко, Зобнин, Умяров ..

    18.08.2025

  • Palacios

    Сейчас Спартак готов любого подписать, кто хоть в чем-то и сколько-нибудь сильнее Денисова, Хлусевича. Натерпелись за год от этих бездарей. Но нам нужен ещё один. Да и Рябчук по потенциалу уперся в потолок. Мяч увидел лет 5 назад от силы. Хотя бегает быстро.

    18.08.2025

  • Palacios

    Видишь вот. А ты мне не верил -) Инсайды давно шли. Там его травму изучали долго и отправляли куда-то дополнительно МРТ и прочее.

    18.08.2025

  • Palacios

    Дураки Локо или нет, увидим в конце сезона. Значит, не очень был нужен, раз торги шли с начала июня.

    18.08.2025

  • Арутюн Карапетович

    Бесполезный переход. Из аута мячи вбрасывать? Ждали большего от него, но скоро тридцатник, прогресс закончен. Уровень мастерства обычный. Обычный в "Спартаке" не нужен.

    18.08.2025

  • Михаил

    Мастерская сделка, 3,5 евро при сегодняшнем курсе не "350 млн. плюс бонусы".

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Расскажи своим детям , что коренными считается третье поколение родившееся в этом месте.)) Так что еще они понаприехавшие.))

    18.08.2025

  • Город Моторов

    прощай Денисов)))))))))) сколько ты крови выпил.

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А какие у меня комплексы? Расскажи.))

    18.08.2025

  • hovawart645

    Ты дебил. Заяви что-то подобное моим детям - посмотрят как на идиота. Какая лимита? Ты вообще о чём?! Да, твои комплексы тебя съедают)

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И это правильно , что гордишься. Но от комплексов надо избавляться . Может в третьем поколение у твоих потомков получится . И они не будут чувствовать себя лимитой.))

    18.08.2025

  • hovawart645

    Я горржусь и местом своего рождения, взросления, и семьёй, её воспитанием, и местом обучения - Ленинградом. Так что бормочи что хочешь, второстоличник!)

    18.08.2025

  • Фирсыч

    Всадник без головы? Таких хватает и в РПЛ, И в ФНЛ. Вы думаете, в Локо дураки, что так легко его отпускают?

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Как же вы , лимита , любите о комплексах говорить. Это врожденное ? или благоприобретенное ?))

    18.08.2025

  • hovawart645

    О, а вот и комплексы взыграли) Ты меня радуешь)

    18.08.2025

  • hovawart645

    В условиях ограниченной лавки трансфер о-очень спорный. А Самоха игрок основы. Любая травма нас подкосит.

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Киса , не льстите себе . Мы просто восхищаемся вашей провинциальной глупостью.

    18.08.2025

  • Иван Л.

    Парень толковый. Без слуцкого расцвёл. Но! Травматик, увы. Так что для Локо потеря скорее ситуативная, чем глобальная. Так же и приобретение для Спартака. По возможности поможет, по здоровью... как выйдет.

    18.08.2025

  • hovawart645

    Мысленно пнул тебя в ляжку!) Браво, Киса!)) Всё по мне сверяешь, продолжай молиться на меня, как и вся ваша секта...

    18.08.2025

  • Alexander Loginov

    Самое главное достоинство - скорость. А перебиться можно.

    18.08.2025

  • Alexander Loginov

    Испортят парня.

    18.08.2025

  • dinela

    Ну теперь заживём!:rofl:Какой Зенит,с Самошниковым можно было и на ЛЧ замахнуться!!!

    18.08.2025

  • Александр Солодовников

    Ну совсем не радует, ещё одна пропащая душа для нашего футбола.....(((

    18.08.2025

  • Болельщик футбола.

    Это мы под старого тренера, или уже под нового купили?

    18.08.2025

  • sargon

    Его надо было еще из Рубина брать

    18.08.2025

  • Virtuoz00

    Пруцева Спартак себе пусть оставит а то лавку палировать не кому будет!!

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Просто у Ховы свои понятия преданности и предательства . Обычному человеку иногда его трудно понять .

    18.08.2025

  • Фирсыч

    Да ради бога! У нас хватает крайних игроков. Единственное его достоинство - ауты. Но ничего, перебьёмся...

    18.08.2025

  • Palacios

    А он разве их воспитанник и провел там много лет?

    18.08.2025

  • bond1951

    дурак ДУРАКОМ.......

    18.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Интересно а Самошников будет считаться предателем Локомотива ? Или нет? Надо будет у Ховы спросить.))

    18.08.2025

  • alex-ls

    Локо и Глушенкова дешево отпустили и Миранчуков бесплатно. мне кажется скоро они Пруцева получат в обратку

    18.08.2025

  • Александр Коваль

    Очень вовремя, а что не к первому сентября?

    18.08.2025

  • Jean4

    Как команда с 13-го места может конкурировать с лидером чемпионата? 8 очков уже отрыв, это прилично.

    18.08.2025

  • Ganimed

    Вспомнился сразу, ещё один такой хрусталь, который был в команде ? Если и этот подобный, то трансфер очень неумный:face_with_raised_eyebrow:

    18.08.2025

  • Яна Калинина

    Дербанят конкурентов)

    18.08.2025

  • andreichf

    Мммм, он еще и хрустальный. А помнишь Глушенкова ? Много он играл ? А в Зените много играл ?

    18.08.2025

  • Jean4

    Полноценные сборы бы он не прошел, в виду травмы. Но притика к коллективу, да, была бы уже заранее.

    18.08.2025

  • igor1972

    Эх, печаль, ушёл все таки. Жаль, хорош был в Локомотиве, да и нужен

    18.08.2025

  • andreichf

    А че до сборов не подписали? Прошел бы сборы и уже играл бы. А это он теперь до зимы притираться будет.

    18.08.2025

  • Jean4

    Да, это возможно. Он почти все лето лечился. На то и существуют углубленные медосмотры. Врачи должны решить.

    18.08.2025

  • Virtuoz00

    А вас не удивляет почему Локо отпускает всего за 4 ляма игрока основы прошлого сезона + паспорт, тогда я вам скажу, он лечится будет больше чем играть!!

    18.08.2025

  • Jean4

    4 млн евро за паспортиста? Это считай даром. =) Еще в межсезонье писал, что можно к нему присмотреться, но в руководстве Спартака по своему обыкновению решили тянуть резину.

    18.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Таки впарили!

    18.08.2025

    • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ онлайн

    «Рубин» сделал заявление после задержания футболистов молодежки по делу об изнасиловании
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

