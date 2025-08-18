Самошников прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком», сообщает колумнист «СЭ» Максим Никитин.

27-летний россиянин уже прошел медосмотр. Сумма сделки составит 350 миллионов рублей плюс бонусы.

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 33 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.