Самошников прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком»
Защитник «Локомотива» Илья Самошников в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком», сообщает колумнист «СЭ» Максим Никитин.
27-летний россиянин уже прошел медосмотр. Сумма сделки составит 350 миллионов рублей плюс бонусы.
Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 33 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Новости