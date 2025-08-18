«Рубин» сделал заявление после задержания футболистов молодежки по делу об изнасиловании
«Рубин» подтвердил задержание двух футболистов молодежной команды Дмитрия Прохорова и Федора Золотарева по делу об изнасиловании.
«Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарев сообщили адвокатам, что не признают вину. По итогам расследования ФК «Рубин» дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов», — приводит текст заявления пресс-служба клуба в Telegram-канале.
Ранее в понедельник сообщалось, что футболистов арестовали на два месяца.
