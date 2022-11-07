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Тикнизян: «Надеюсь, что в матче со «Спартаком» заставим наших болельщиков улыбаться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян обратился к болельщикам перед дерби со «Спартаком».

— Я стараюсь абстрагироваться от негатива. Тем не менее, и позитива тоже достаточно. Людям, которые поддерживают команду, и меня в том числе, я очень благодарен. Если вспомнить конкретный эпизод после игры с «Динамо», когда я вышел на парковку, то изначально я пошел туда, чтобы люди, которые ждали в мороз, получили хотя бы автограф от футболиста своей любимой команды. К большому сожалению, я не совладал со своими эмоциями и повелся на провокацию. Хочу сказать тем людям, которые ждали автограф, майку или фотографию, что я перед ними извиняюсь. Если посмотреть на это видео, то можно увидеть, что там стояла мать с ребенком. Я не совладал с эмоциями, это моя большая ошибка. Я извиняюсь перед болельщиками. К сожалению, не все люди, которые приходят на стадион, понимают, что за каждым профессионалом стоит обычный человек, а в стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов. Я — человек, который все принимает близко к сердцу, всегда стараюсь быть искренним и относиться к людям со взаимностью. Но когда я слышу в свой адрес оскорбления после тяжелой игры, мне становится просто обидно, потому что изначально моей целью было дать людям автографы.

— Перед матчем со «Спартаком» у болельщиков большой настрой на дерби. Что можешь им сказать?

— Каждый человек, который приходит на стадион, для команды важен. Надеюсь, что со «Спартаком» будет так же много народу, как и с ЦСКА. Каждый в команде хочет победить. Я думаю, видно по самоотдаче, что мы к этой ситуации неравнодушны. Надеюсь, что в матче со «Спартаком» мы заставим наших болельщиков улыбаться.

Матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» состоится 12 ноября. Начало игры — 19.30 (мск).

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/tiknizyan-after-ural-loko/
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Оренбург – Краснодар
 - : -
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Химки – Сочи
 - : -
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