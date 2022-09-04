Мампасси: «Не понимаю, почему у «Локо» такой результат. Возможно, есть смысл заехать на базу»

Мампасси не понимает, почему у «Локомотива» такие результаты в сезоне-2022/23

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал поражение команды от «Ахмата» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.

«Не понимаю, почему такой результат. Руководство после игры сказали, что надо было выигрывать. Что тут еще сказать? Возможно, есть смысл заехать на базу. Но мы это не обсуждали», — сказал Мампасси.

«Локомотив» после восьми туров РПЛ занимает девятое место, имея на счету 9 очков. Команда одержала 2 победы, 3 матча сыграла вничью и 3 проиграла.