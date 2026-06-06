Андреева заработала рекордные призовые среди россиян за победу на «Ролан Гаррос»

Победительница «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева заработала на турнире в Париже 3,2 миллиона долларов. Это рекордные призовые для российского тенниса.

Предыдущее достижение в женском теннисе принадлежало Марии Шараповой. Она получила 2,25 миллиона долларов за победу на «Ролан Гаррос» в 2014 году.

Абсолютный рекорд по количеству призовых принадлежал Даниилу Медведеву, который заработал 2,5 миллиона долларов на Открытом чемпионате США в 2021 году.

6 июня 19-летняя Андреева обыграла в финале «Ролан Гаррос» 24-летнюю Майю Хвалиньскую (6:3, 6:2) из Польши.

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