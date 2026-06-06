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6 июня, 11:08

Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» россиянка Октябрева получит гражданство Чехии этим летом

Руслан Минаев

Российская теннисистка Алиса Октябрева, вышедшая в финал юниорского «Ролан Гаррос», этим летом получит гражданство Чехии, сообщает портал Tenisovy Svet со ссылкой на Мирослава Малого, директора клуба «Спарта», который представляет спортсменку.

«Алиса проживает в Чехии с двух лет, она посещает наш клуб с детства, начала заниматься в теннисной школе в четыре года, где училась теннису и постепенно развивалась до нынешнего уровня. Поэтому мы всячески поддерживали ее и помогали ей в получении чешского гражданства, что было логичным шагом в ее жизни. Сейчас ее заявление полностью рассмотрено», — сказал Малый.

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В финале юниорского турнира «Большого шлема», который пройдет 6 июня, Октябрева сыграет с китаянкой Сунь Синьжань. 17-летняя россиянка занимает 309-е место в рейтинге WTA.

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