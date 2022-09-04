«Спартак» — «Зенит»: Соболев открыл счет в матче
Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита». Он отличился на 21-й минуте матча — 1:0.
Соболев обыгрался с полузащитником Кристофером Мартинсом, развернулся в штрафной и с близкого расстояния отправил мяч в ворота Михаила Кержакова.
В этом моменте борьбу в штрафной Соболеву проиграл защитник питерцев Деян Ловрен.
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|
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|5
|2
|1
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|17
|
4
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|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
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|8
|4
|4
|0
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|16
|
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|8
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|1
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|
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|
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|8
|2
|3
|3
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|
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|3
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|
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|
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|0
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|
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|8
|2
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|5
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|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
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|1
|7
|2-17
|1
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
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ЖК
|Г
|
|
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Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
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