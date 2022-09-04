«Спартак» — «Зенит»: Соболев открыл счет в матче

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита». Он отличился на 21-й минуте матча — 1:0.

Соболев обыгрался с полузащитником Кристофером Мартинсом, развернулся в штрафной и с близкого расстояния отправил мяч в ворота Михаила Кержакова.

В этом моменте борьбу в штрафной Соболеву проиграл защитник питерцев Деян Ловрен.