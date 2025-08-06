«Фламенго» возобновил интерес к Фассону
Как стало известно «СЭ», бразильский «Фламенго» возобновил интерес к защитнику «Локомотива» Лукасу Фассону, у которого остался год контракта с клубом. Отметим, что команды из топ-5 лиг также активно запрашивают информацию о возможном переходе бразильца.
Фассон перешел в «Локомотив» летом 2022 года. В сезоне-2024/25 24-летний защитник провел за железнодорожников 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В этом сезоне он один раз выходил на поле в РПЛ и провел одну игру в FONBET Кубке России.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в 3 миллиона евро.
Новости