Дивеев — о Денисове в Бразилии: «Почему нет. Прикольно съездить, посмотреть»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о бразильском чемпионате.

— Я могу сказать за себя. Не знаю, какой там чемпионат, какой там футбол. Я очень редко смотрел именно бразильский. По слухам, как я знаю, там больше играют на себя в плане красоты. А сильнее или лучше, я не могу дать точный ответ. Мойзес там играл и здесь, у него есть свое мнение, он его сказал.

— Недавно агент Маньяков сказал, что Даниил Денисов из «Спартака» может продолжить карьеру в Бразилии. Видишь ли кого-то русского там?

— А почему нет. Прикольно съездить, посмотреть. Если кому-то интересно, пускай едет. Это здорово для нашего российского футбола, что люди там играют.

— Даже сейчас?

— Ну, конечно.

— А если выбирать между Бразилией или Европой уровня Чехии?

— Европа, понятно. Для меня да.

Ранее защитник ЦСКА Мойзес в соцсетях ответил на критику, заявив, что бразильские игроки в России защищают честь своей страны. Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. До этого он играл за «Интернасьонал», «Ботафого», «Коринтианс» и другие команды.