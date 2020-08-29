РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Защитник «Лиона» не хочет переходить в «Спартак»

21:09
Кенни Тете. Фото AFP
Кенни Тете. Фото AFP
Теги:

Как стало известно «СЭ», 24-летний защитник Кенни Тете, выступающий за «Лион», отказывается принимать предложение «Спартака». Этот трансфер может сорваться — как и несколько лет назад.

Предлагаемые футболисту финансовые условия ненамного превосходят те, что у него есть сейчас во французском клубе. Это одна из причин, почему Тете не видит смысла менять команду. Кроме того, он надеется продолжить карьеру в другой премьер-лиге — английской. (Александр Бобров)

Он остановил Неймара. Кто такой Тете, которого может купить «Спартак»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
27
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир