Защитник «Лиона» не хочет переходить в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», 24-летний защитник Кенни Тете, выступающий за «Лион», отказывается принимать предложение «Спартака». Этот трансфер может сорваться — как и несколько лет назад.

Предлагаемые футболисту финансовые условия ненамного превосходят те, что у него есть сейчас во французском клубе. Это одна из причин, почему Тете не видит смысла менять команду. Кроме того, он надеется продолжить карьеру в другой премьер-лиге — английской. (Александр Бобров)

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